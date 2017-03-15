PROFIT Cloud Day 2017 15.03.2017 Фоторепортаж с конференции, посвященной облачным технологиям — PROFIT Cloud Day 2017, прошедшей в Алматы. Свежие новости PROFIT Cloud Day: Казахстан готов к облакам, рынок скоро переживет бум Казахстанское законодательство не регулирует облака PROFIT Cloud Day — успей зарегистрироваться! В Алматы прошла конференция Oracle Cloud Day 2015 Казахстанские «облака» с юридической точки зрения Крутые модераторы на PROFIT Retail Day 2017 PROFIT Cloud Day — успей зарегистрироваться! В Алматы прошла конференция Oracle Cloud Day 2015 Казахстанские «облака» с юридической точки зрения Крутые модераторы на PROFIT Retail Day 2017 Прямой эфир: PROFIT Cloud Day 2017 PROFIT Retail Day 2017: магазин будущего, генерация спроса и ИТ на службе гостеприимства Больше новостей Статьи Adobe Creative Cloud: все необходимое для создания шедевра Adobe изменяет мир при помощи цифровых технологий в Creative Cloud для рабочих групп HP: дорога в «облака» Сергей Коптик, Beeline: Перспективы у мобильных финансовых сервисов просто огромные Kingston HyperX Cloud Core: доступная цена с топовыми характеристиками Печать без границ Adobe Creative Cloud: все необходимое для создания шедевра Adobe изменяет мир при помощи цифровых технологий в Creative Cloud для рабочих групп HP: дорога в «облака» Сергей Коптик, Beeline: Перспективы у мобильных финансовых сервисов просто огромные Kingston HyperX Cloud Core: доступная цена с топовыми характеристиками Печать без границ Больше статей