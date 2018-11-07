В МОАП РК рассказали о замене «KazSat-2»

«KazSat-2R» заменит своего предшественника, срок существования которого на орбите истекает в ноябре 2023 года.

Одним из проектов министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, который будет реализован в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», является проект «Создание и ввод в эксплуатацию космической системы связи «KazSat-2R для плановой замены космического аппарата «KazSat-2». Цель проекта — поддержание и развитие национальной космической системы связи «KazSat» как ключевой составляющей телекоммуникационной инфраструктуры. Плановая замена национального геостационарного спутника связи и вещания «KazSat-2» предстоит в связи с тем, что срок расчетного активного существования аппарата на геостационарной орбите завершается в ноябре 2023 года.

«Создание и развитие собственной космической системы связи и вещания имеет важное практическое и стратегическое значение для Республики Казахстан. Сети спутниковой связи на базе ресурсов космических аппаратов серии „KazSat“ помимо 100% охвата страны современными и качественными услугами связи выполняют важнейшую задачу по обеспечению национальной безопасности Республики Казахстан», — отметили в МОАП РК.

Ожидается, что «KazSat-2R» проработает не менее 15 лет с момента ввода в эксплуатацию и размещения его на ГСО в позиции 86,5°в.д. Ресурсы спутника будут применяться для обеспечения повсеместного широкополосного доступа в интернет, в том числе в труднодоступные сельские населенные пункты страны, а также с целью последующего предоставления телекоммуникационных услуг конечным потребителям приграничных государств (Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана).

АО «РЦКС» по заданию администратора программы, Аэрокосмического комитета МОАП РК, приступило к реализации проекта в 2016 году. Специалисты компании разработали инвестиционное предложение, которое было одобрено министерством национальной экономики РК. Сейчас АО «РЦКС» готовит финансово-экономическое обоснование и техническое задание по созданию и вводу в эксплуатацию «KazSat-2R».