Министр Биртанов получил премию Digital Bridge Awards за лучший офис по цифровизации

Создание Digital Bridge Awards поможет стимулировать IT-рынок и правительственные организации к большим достижениям в цифровизации Казахстана.

Первая в Казахстане премия в области цифровизации, Digital Bridge Awards, была проведена в рамках международного форума Digital Bridge Forum. Победителей выбирала судейская коллегия премии под председательством вице-премьер-министра РК Аскара Жумагалиева, передает Zakon.kz.

В номинации «Лучший офис цифровизации» победителем стал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Награду ему вручал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

В номинации «Лучшая цифровая инициатива» победителем был признан офис «Онай».

В номинации «Лучшая IT-компания» победителем стала компания Documentolog. Награду победителю вручил лично премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Сегодня в Казахстане много премий в различных областях, однако в области информационных технологий наград нет, хотя это очень актуальная отрасль в наши дни. Мы хотим выделить лучших новаторов страны и сделать их образцом подражания для молодежи. Создание Digital Bridge Awards поможет стимулировать IT-рынок и правительственные организации к большим достижениям в цифровизации Казахстана», — сказал Боб Дорф, соавтор учебника предпринимателя «Настольная книга основателя».