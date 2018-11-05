Количество платежей по QR-коду и SMS в автобусах Астаны увеличивается

Ежедневно в столице совершается четыре тысячи транзакций.

В сентябре текущего года этой услугой в среднем пользовалось 1300 человек в день, а уже в октябре совершается около 4000 транзакций в день. Всего в сентябре было зафиксировано 38 587 платежей. В октябре их число увеличилось в два раза и составило 79 979 транзакций. Об этом сообщили представители компании «Астана LRT», передает сайт акимата Астаны.

Чтобы оплатить проезд по SMS, нужно отправить сообщение на короткий номер 2505, в тексте SMS написать код транспорта, указанный на наклейках в салоне автобуса. После этого на телефон придет SMS c электронным чеком с короткого номера 2505. В чеке указаны номер чека, сумма оплаты, время, код транспорта с государственным номером автобуса, номер телефона абонента, номер транзакции в платежной системе. Отправка SMS бесплатная. Время обработки одного платежа — 20 секунд. Максимальное время доставки SMS — до 1 минуты. В случае, если через минуту не пришло SMS c электронным чеком, то пассажир может бесплатно запросить копию последнего оплаченного электронного чека, отправив SMS на короткий номер 2505 со словом «билет».

Деньги за проезд снимаются с баланса номера телефона по установленным тарифам оплаты проезда в общественном транспорте города. Этим способом могут воспользоваться абоненты Activ, Kcell и Beeline. Для оплаты с помощью QR-кода необходимо установить мобильное приложение SMS bus Пассажир, Мой Beeline или Homebank.