В Узбекистане упростили экспорт товаров и услуг через интернет

Постановление касается мер по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на товарных рынках.

30 октября Шавкат Мирзиёев подписал указ о значительном упрощении экспорта товаров и услуг через интернет. В нем говорится, что нынешнее состояние товарных рынков, уровень развития оптовой и биржевой торговли не отвечают современным требованиям, передает Repost.uz.

Согласно документу, экспорт товаров и услуг через интернет с оплатой через международные платежные системы в объеме до 5 тысяч долларов США по одному инвойсу не требует заключения письменного договора с покупателями. Заключать подобные сделки разрешается всем без исключения юридическим и физическим лицам без внесения информации в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций и оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи, с ведением отчетности в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

По документу, физическим лицам разрешается вывоз за пределы Республики Узбекистан без представления таможенной декларации товаров общей стоимостью не более 5 тысяч долларов США.