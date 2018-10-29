Следите за новостями

Цифра дня

519 млрд тг — безналичные платежи к августу 2018

Казахстан и Узбекистан будут работать совместно в области развития электронного правительства

Подписание документов прошло в рамках встречи вице премьер-министра.

29 октября 2018 08:59, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество, Соседи

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о подписании меморандума и соглашения о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий с Республикой Узбекистан. С Единым интегратором по созданию и поддержке государственных информационных систем Uzinfocom был подписан меморандум, а с Центром развития системы «Электронное правительство» Республики Узбекистан — заключено соглашение.

Казахстан и Узбекистан будут работать совместно в области развития электронного правительства

В рамках меморандума стороны пришли к соглашению по направлениям сотрудничества, в части:

—  организации и проведения совместных форумов, «круглых столов», семинаров и презентаций, встреч и переговоров в области ИКТ;
—  проведения консультационных работ;
—  создания и развития инвестиционных проектов;
—  создания, сопровождения и развития информационных систем электронного правительства;
—  проведения интеграций между информационными системами государственных органов, а также информационными системами государственных органов с представителями бизнеса;
—  обмена информацией и опытом в области ИКТ, а также в области построения бизнес процессов управления IT-сервисами.

Подписание документов прошло в рамках встречи вице премьер-министра Республики Казахстан А. Жумагалиева и первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан А. Раматова по вопросам сотрудничества, в рамках программы «Цифровой Казахстан» и программы цифровой трансформации Узбекистана.

Также, в ходе встречи 23 казахстанские компании презентовали государственным органам и представителям бизнеса Республики Узбекистан 60 IT-решений для сфер электронного правительства, здравоохранения, образования, транспорта, безопасности и др.

Помимо IT-компаний с казахстанской стороны во встрече участвовали представители министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и другие организации.