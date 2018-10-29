Казахстан и Узбекистан будут работать совместно в области развития электронного правительства

Подписание документов прошло в рамках встречи вице премьер-министра.

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о подписании меморандума и соглашения о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий с Республикой Узбекистан. С Единым интегратором по созданию и поддержке государственных информационных систем Uzinfocom был подписан меморандум, а с Центром развития системы «Электронное правительство» Республики Узбекистан — заключено соглашение.

В рамках меморандума стороны пришли к соглашению по направлениям сотрудничества, в части:

— организации и проведения совместных форумов, «круглых столов», семинаров и презентаций, встреч и переговоров в области ИКТ;

— проведения консультационных работ;

— создания и развития инвестиционных проектов;

— создания, сопровождения и развития информационных систем электронного правительства;

— проведения интеграций между информационными системами государственных органов, а также информационными системами государственных органов с представителями бизнеса;

— обмена информацией и опытом в области ИКТ, а также в области построения бизнес процессов управления IT-сервисами.

Подписание документов прошло в рамках встречи вице премьер-министра Республики Казахстан А. Жумагалиева и первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан А. Раматова по вопросам сотрудничества, в рамках программы «Цифровой Казахстан» и программы цифровой трансформации Узбекистана.

Также, в ходе встречи 23 казахстанские компании презентовали государственным органам и представителям бизнеса Республики Узбекистан 60 IT-решений для сфер электронного правительства, здравоохранения, образования, транспорта, безопасности и др.

Помимо IT-компаний с казахстанской стороны во встрече участвовали представители министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и другие организации.