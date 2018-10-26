Уже 200 тысяч астанчан пользуются мобильным приложением Smart Astana

Горожане узнают о новых событиях в жизни города, участвуют в опросах.

Мобильным приложением Smart Astana, разработанным акиматом города, на сегодня пользуются 198 761 человек. Пользователи могут через приложение получать услуги «Запись на прием к врачу» и «Вызов врача на дом», управлять своими обращениями в «Личном кабинете», первыми узнавать о новых событиях в жизни города, участвовать в различных опросах, а также получать своевременные push-сообщения, сообщает официальный сайт Астаны.

С момента запуска приложения через личный кабинет пациента было сделано 37 927 записей на прием к врачу и 1 496 вызовов на дом.