В Узбекистане будут наказывать за незаконный доступ к сети

В стране приняты поправки в административный и уголовный кодексы.

В Узбекистане приняты поправки в еголовный кодекс, предусматривающие наказание до пяти лет лишения свободы за несанкционированный доступ к сети телекоммуникаций. Текст закона, содержащего поправки, опубликован на сайте правительственной газеты «Народное слово», передает ИА «Фергана».

Изменения вносятся в блок статей уголовного кодекса, посвященных преступлениям в сфере информационных технологий. Этот раздел дополняется статьей 278.7 («Незаконный доступ к сети телекоммуникаций»), которая предусматривает, что если этот доступ к сети был осуществлен с «целью ее использования и пропуска международного трафика в обход установленных систем защиты», то за это полагается штраф от ста до трехсот минимальных размеров заработных плат или ограничение свободы от одного года до трех лет, либо лишение свободы до трех лет. Те же действия, совершенные группой лиц или с использованием служебного положения, могут повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Такие же санкции предполагаются и за хранение специальных аппаратных и программных средств, предназначенных для незаконного доступа к сети. Таким образом, минимум, что грозит нарушителю, — штраф в размере около 2500 долларов.

Также предусмотрена административная ответственность за несанкционированный доступ к сети телекоммуникаций. В этом случае максимальное наказание составит 50 минимальных заработных плат (1236 долларов) и конфискацию орудия правонарушения.

Как поясняли ранее в министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций, поправки в административный кодекс предусматривают наказание для тех, кто, например, подключился к чужому Wi-Fi, взломав код доступа и воспользовавшись интернет-трафиком владельца сети, без умысла получить от этого коммерческую выгоду. Поправки в уголовный кодекс направлены против тех, кто занимается незаконной организацией международных переговоров на коммерческой основе. При этом в мининфокоме подчеркивали, что речь не идет об ограничении доступа к информации и использовании VPN сетей, VPN каналов, прокси серверов, в частных целях или для бизнеса.

Когда проект закона был опубликован на портале обсуждения нормативно-правовых актов, пользователи высказали критику в адрес предлагаемых поправок. В частности, комментаторы отмечали двоякие и расплывчатые формулировки, под которые, по их мнению, вполне подходит и передача трафика по VPN. Кроме того, один из пользователей задавался вопросом: если речь в поправках идет о международном трафике, то будет ли считаться нарушением взлом системы, при котором будут пользоваться только Tas-Ix (внутренняя сеть, которая не использует для передачи данных международные каналы).