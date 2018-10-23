Дистанционное обучение в школе стало реальностью в Астане

Проект реализуется в одной из гимназий столицы.

Проект «SVободны от школы» проходит как эксперимент на базе столичной школы-гимназии № 22. Дети 1-4 классов начнут учиться дистанционно, начиная со второй четверти 2018 года, а пятиклассники — с ноября. Официально проект называется «Создание дистанционной формы обучения на платформе Moodle», передает «Елорда Инфо».

«Мы его защищали на научном совете управления образования Астаны, который проходил в августе 2018 года. Уже в сентябре мы получили приказ, что проект может стартовать на базе 22-й школы-гимназии, и сейчас мы занимаемся реализацией этого проекта. Мы изучили международный опыт, и отчетливо понимаем, что этот проект должен реализовываться планомерно. Сейчас проходит первый этап проекта, когда мы создаем сообщество родителей, которые заинтересованы в данной форме обучения детей, и начинаем формировать потоки учеников», — рассказала организатор проекта Вера Садыкова, директор компании «Центр системных технологий».

Система реализована на платформе Moodle. Каждому ребенку открывается личный кабинет. Но сначала родителям нужно заключить договор со школой-гимназией № 22 и с компанией «Центр системных технологий», которая является техническим организатором проекта «SVободны от школы». Как только открывается личный кабинет, у ребенка появляется доступ к тому, что он должен изучать.

«Moodle — это платформа, которая достаточно хорошо показала себя при создании инновационных форм обучения не только на постсоветском пространстве, но и в международной среде. Для каждого класса у нас есть учебный план, он взят из государственной программы. Мы формируем именно ту базу, которую ребенок должен изучить по программе», — отметила Вера Садыкова.