Кселл: итоги III квартала 2018

Оператор переходит к наращиванию базы абонентов за счет создания ценности.

АО «Кселл» объявило результаты деятельности за январь–сентябрь 2018 года. Чистый объем продаж оператора в третьем квартале вырос на 3,8%, а доход от услуг снизился на 3%, до 33,668 млрд тенге.

Чистая выручка, 2018 г

I квартал — 36,386 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2017 г — на 2,1%)

II квартал — 36,303 млрд тенге (рост на 0,6%)

III квартал — 38,970 млрд тенге (рост на 3,8%)

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, оставался стабильным на уровне 14,593 млрд тенге. Рентабельность по EBITDA составила 37,4%.

EBITDA, 2018 г

I квартал — 13,456 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2017 г — на 1,5%)

II квартал — 11,926 млрд тенге (снижение на 11,9%)

III квартал — 14,593 млрд тенге (снижение на 0,2%)

Абонентская база компании в отчетном периоде сократилась на 7,7%, до 9,234 млн пользователей. Оператор объясняет это тем, что произошел большой отток неактивных акционных SIM-карт в результате пересмотра стратегических приоритетов — перехода от дистрибуции, основанной на объемах, к наращиванию базы абонентов за счет создания ценности.

Абоненты, 2018 г

I квартал — 9,855 млн

II квартал — 10,062 млн

III квартал — 9,234 млн

«В третьем квартале 2018 года нашим главным приоритетом был переход от „объема к ценности“ — привлечение качественных клиентов и уход от дистрибуции, основанной на объемах. В результате база зарегистрированных абонентов сократилась до 9,2 млн. человек, при этом число клиентов, приносящих доход, остается стабильным. Кроме того, снижение не повлияло на долю рынка компании по уровню доходов. Такой сдвиг в стратегии положительно отразится на наших затратах на привлечение абонентов и отчасти позволит избежать потери доходов. Эта мера согласуется с требованием регулятора по перерегистрации абонентов», — прокомментировал итоги III квартала Мансур Хамидов, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Доход от услуг голосовой связи снизился на 1,3% и составил 20,153 млрд тенге. Объем голосового трафика снизился до 5,279 млн минут, а показатель ARMU (средняя выручка за минуту соединения) снизился до 2,1 тенге.

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц), снизился на 2,6%, составив 223 минуты.

MOU, 2018 г

I квартал — 206 мин (снижение на 6,4%)

II квартал — 216 мин (снижение на 6,5%)

III квартал — 223 мин (снижение на 2,6%)

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) по итогам III квартала вырос на 1,1%. Ситуация немного улучшилась по сравнению со вторым кварталом текущего года, когда снижение ARPU составило 4,3% (относительно II квартала 2017 года).

ARPU, 2018 г

I квартал — 1090 тг.

II квартал — 1081 тг.

III квартал — 1189 тг.

Доход от услуг передачи данных вырос на 0,6% и составил 11,568 млрд тенге. Трафик данных вырос на 28,7%, составив 64 986 542 Гб. На долю LTE приходится 51% всего трафика. Средний доход на один Мб (ARMB) оставался стабильным на уровне 0,2 тенге.

Проникновение смартфонов в сети оператора составляет 65,5%, из них с поддержкой LTE — 46,9%. В настоящее время Кселл обеспечивает покрытие 4G для 58,1% населения страны.

Если говорить о дополнительных услугах, то по итогам квартала число пользователей OTT-сервисов составило 760 тысяч, а пользователей MFS-сервисов (мобильные финансы) — 89,4 тысяч.

Капитальные расходы (CAPEX) выросли до 5,74 млрд тенге, а соотношение CAPEX к продажам составило 13,5%.

CAPEX, 2018 г

I квартал — 2,76 млрд тенге

II квартал — 7,670 млрд тенге

III квартал — 5,74 млрд тенге.