В 2020 году 90% госуслуг можно будет получить в режиме онлайн

Интеграция информационных систем станет «нокаутирующим ударом» по коррупции.

Задачей номер один для Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК будет автоматизация 90% госуслуг до конца 2020 года. Об этом сообщил председатель АДГСПК РК Алик Шпекбаев, передает Kazpravda.kz.

«Мы по-прежнему должны занимать проактивную позицию в вопросах совершенствования государственных услуг. Успехи Казахстана в сфере развития электронного правительства признаны во всем мире. В 2018 году мы вошли в когорту передовых стран. По электронным услугам занимаем 25 место. Задача номер один — автоматизировать 90% госуслуг до конца 2020 года», — сказал председатель агентства.

Шпекбаев отметил, что роль агентства в этом процессе не должна сводиться только к формальному выявлению нарушений в сфере оказания госуслуг. Он пояснил, что действовать нужно совместно с уполномоченными органами.

«Особенно в части пропаганды онлайн-сервисов среди госслужащих и населения в целом. Надо сконцентрироваться на диджитализации нашей работы. В начале года мы заявили о проекте „Цифровое агентство“, в рамках которого идет модернизация системы „Е-қызмет“, внедрены ID-карты, осуществлен переход на электронный документооборот. Буквально на днях мы презентуем мобильное приложение „Цифровой агент“, которое позволит казахстанцам в режиме реального времени информировать агентство о качестве обслуживания в ЦОНах, налоговых, поликлиниках и других госучреждениях. Вот это и есть цифровизация в деле. Мы переходим от мониторинга нарушений „постфактум“ к максимально оперативному решению проблем граждан», — добавил он.

Шпекбаев отметил, что приложение разработано безвозмездно отечественным IT-предпринимателем.

«Необходимо, чтобы об этом продукте узнало как можно больше казахстанцев. Поручаю завершить все работы и осуществить полноценный запуск приложения, а также организовать мероприятия по презентации продукта среди широкой аудитории, в том числе с выездом в регионы. Более того, мы представим интерактивную карту общественного контроля в Астане. Она позволит любому жителю столицы мониторить расходование бюджетных средств вплоть до мельчайших подробностей. И в случае выявления каких-либо отклонений незамедлительно сообщить нам», — продолжил председатель агенства.

В завершение Шпекбаев сказал, что необходимо уделить серьезное внимание интеграции информационных систем.

«Сегодня интегрировано 30% информсистем госорганов (130 систем из более 400). До конца года планируется довести этот уровень до 57% (248 систем). При наметившейся тенденции уже в ближайшие два года мы сможем интегрировать все информационные системы, что станет нокаутирующим ударом по бытовой коррупции в сфере государственных услуг», — заключил он.