«Туркменпочта» планирует создать аналог AliExpress

На интернет-площадке туркменские компании смогут выставить на продажу свои товары.

«Туркменпочта» намерена расширить спектр своих услуг. В частности, предприятие создает интернет-портал, который станет виртуальной витриной, где компании смогут выставлять на продажу свои товары, а также продукцию различных предприятий, передает CA-NEWS.

Доставку реализуемых через интернет-портал товаров будут осуществлять курьеры государственной компании почтовой связи. Какие именно компании будут выставлять свои товары, не уточняется. Кроме того, в канун новогодних праздников «Туркменпочта» планирует внедрить услугу экспресс-доставки «от двери до двери», посредством которой можно отправлять посылки в любую точку Туркменистана, не обращаясь в филиалы компании.