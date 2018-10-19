Прямой эфир: PROFIT Healthcare Day 2018

Прямая трансляция с конференции по информационным технологиям в здравоохранении — PROFIT Healthcare Day 2018 в Алматы.

Сегодня в Алматы начала работу ежегодная конференция PROFIT Healthcare Day. На мероприятии гости и спикеры обсудят, что собой представляет современная казахстанская медицина и какие самые наболевшие вопросы возможно решить путем внедрения инноваций.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: