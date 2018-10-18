36,7 миллионов тенге взыскала Алма-ТВ с телеканала MuzLife

Решение суда первой инстанции, согласно которому с Алма-ТВ взыскали компенсацию в пользу «Казахстанского общества по управлению правами интеллектуальной собственности», было отменено.

Апелляционная судебная коллегия Алматинского городского суда взыскала с казахстанского телеканала MuzLife 36,7 миллионов тенге в пользу АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан», владеющего брендом Алма-ТВ, за нарушение авторских прав. В процессе судебного разбирательства было установлено, что телеканал MuzLife нарушил свои обязательства и предоставленные гарантии по договору перед Alma TV, передает Sputnik.

«Телеканал передал Alma TV неисключительные права на ретрансляцию по кабельным сетям, в том числе неисключительные авторские и смежные права для сообщения по кабелю на произведения третьих лиц, хотя с 1 сентября 2014 года действовал прямой запрет для телеканала MuzLife на передачу каким-либо третьим лицам неисключительных прав на использование произведений», — сообщили в пресс-службе АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан».

В компании особо отметили, что были введены в заблуждение и не располагали информацией о том, что телеканал не имеет прав на сообщение по кабелю произведений и об объеме прав телеканала MuzLife на них, в результате чего в дальнейшем с Алма-ТВ в пользу Республиканского общественного объединения «Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности» по суду необоснованно была взыскана сумма компенсации.

«Апелляционная судебная коллегия Алматинского городского суда восстановила справедливость, отменила не основанное на законе решение суда первой инстанции, и постановила взыскать в пользу Алма-ТВ с телеканала MuzLife нанесенные убытки в полном объеме в размере 36 миллионов 746 тысяч 280 тенге», — отметили в пресс-службе оператора.