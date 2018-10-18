«Газпром нефть» и GoTech объявили конкурс стартапов

К участию принимаются проекты для нефтяного бизнеса и топливного ритейла.

«Газпром нефть» стала партнером конкурса стартапов GoTech и объявила специальную номинацию. Участниками могут стать компании и команды разработчиков, создающие решения в области предиктивной аналитики, применимые в нефтяном бизнесе, а также цифровые решения для топливного ритейла. Победители номинации смогут запустить пилотный проект с «Газпром нефтью» и получить до 500 000 рублей на его реализацию.

Корпорации интересны два направления. Одно из них — решения в области предиктивной аналитики, применимые как в нефтяном бизнесе (геологоразведка, геология, бурение, добыча), так и в менее специфичных направлениях: инжиниринг, капитальное строительство, промышленная безопасность, закупки и прочее. Такие решения могут, например, прогнозировать отказ оборудования, потребность в материалах и запчастях, недопущение дефицита или слишком большой запас и др.

Второе направление — поиск новых цифровых решений для топливного ритейла: технологии самообслуживания, динамическое управление ценой топлива, технологический мерчендайзинг, анализ клиентской базы, роботизация процессов RPI, контроль расходов на бензин для клиентов и другие.

Партнером номинации выступит фонд Digital Horizon. Фонд входит в проекты на ранних стадиях и фокусируется на b2b-продуктах и сервисах для промышленности, финансов и ритейла. Эксперты фонда готовы предложить инвестиции и менторскую поддержку заинтересовавшим их стартапам из номинации «Газпром нефти».

Заявки в номинацию принимаются до 22 октября на сайте конкурса GoTech. После предварительного отбора 10 финалистов встретятся с экспертами «Газпром нефти» на форуме GoTech Arena в Москве. По итогам будут определены и награждены победители.

Номинация «Газпром нефти» — 12-й отраслевой трек конкурса стартапов GoTech. Ранее номинации, питч-сессии и специальные призы уже объявили Яндекс.Маркет, Билайн, Ростелеком, фонд ТилТех Капитал, FESCO, Dell EMC, Tra robotics, FunCubator, Helsinki Centre, Startup Estonia и фонд AD.RU.

Форум GoTech Arena, где состоится финал большинства конкурсных номинаций, пройдет в Москве 20 ноября и соберет более 1000 предпринимателей, инвесторов, представителей крупных компаний и команд стартапов.