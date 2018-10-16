Huawei представила в Лондоне новый флагман: Mate20 Pro

Мощная батарейка, быстрая зарядка, 3D-сканирование и кинематографический зум. И это далеко не все! Читайте подробности!

Profit.kz побывал на презентации флагмана Huawei в Лондоне, где собралось более 2000 журналистов, блогеров и экспертов со всего мира, — прямо на первой линии, в ExCel London. О новом смартфоне Huawei Mate20 Pro еще до его презентации ходило много слухов, и в ряде случаев он выглядел в этих самых слухах весьма достойно. Особенно в сравнении с Apple, где ряд приверженцев бренда остались глубоко разочарованы сентябрьским лончем новой линейки компании из Купертино.

Итак, чем хорош Huawei Mate20 Pro? — а говорить мы будем в основном о флагмане, так как именно в нем сосредоточен максимум инноваций компании. Начнем с операционной системы и оболочки — это Android 9 Pie с EMUI 9.0. Причем, как замечает Ричард Ю, CEO в Huawei Consumer Business Group, Huawei Mate20 Pro — это первый смартфон в мире, который работает под управлением этой операционной системы. Здесь следует сказать, что в процессе презентации фраза «первый в мире» звучала неоднократно. Например, 7-нанометровый восьмиядерный чипсет Huawei Kirin 980 — первый анонсированный на новой архитектуре (2 ядра Cortex-A76×2,6 ГГц + 2 ядра Cortex-A х 1,92 ГГц, 4 ядра Cortex-A55×1,8 ГГц), и который характеризуется поддержкой оперативной памяти стандарта LPDDR4X 2133 МГц (аналогично — «первый»). К этому нужно добавить графический ускоритель Mali-G76 и двойной нейронный процессор (NPU). NPU мы уже видели, но в Huawei Mate20 Pro он заявлен с двойным приростом производительности. Кстати, модель выполнена по стандарту IP68, который защищает смартфон не только от пыли и влаги, но также имеет защиту при полном погружении в воду на глубину более 1 метра (отчасти из-за этого инженерам пришлось сделать невидимые спикеры).

Но вернемся к системе. По словам Ричарда Ю, производительность Huawei Mate20 Pro в части CPU выше на 75%, в части GPU — на 46%, а NPU, как уже упоминалось, вдвое, точнее, на 226%. При этом, инженерам компании удалось существенно сократить энергопотребление: несмотря на значительный рост производительности, прирост энергоэффективности колеблется от 58% до 182%. И здесь в Huawei делают «контрольный выстрел», предлагая штатную батарею на 4200 мАч. Эта рекордная емкость, вкупе с высокой энергоэффективностью, означает, что Huawei Mate 20 Pro способен «прожить» сутки на одном заряде батареи при активном использовании и 36 часов — при консервативном.

И да, мы еще не говорили про дисплей. А он тоже интересен — это OLED-матрица с диагональю 6,39 дюйма, с соотношением сторон 18,67:9 (3120×1440 точек). Вы, видимо представляете Huawei Mate20 Pro этакой «лопатой», которая и в карман не лезет? Ошибаетесь, безрамочный дисплей сделал свое дело — модель отлично лежит в руке, и первая мысль — «не может быть, как это здесь поместилось?». Еще. В смартфоне сканер отпечатка пальцев встроен непосредственно в дисплей. Работает он на 30% быстрее и оснащен 10-уровневной системой динамического распознавания усилия нажатия.

Особые слова благодарности, судя по реакции зала, прозвучали в сторону 40-ваттного адаптера, который заряжает смартфон в считанные минуты. Как замечает Ричард Ю, за полчаса Huawei SuperCharge способна зарядить батарею смартфона на 80%. И это еще не все — в Huawei Mate20 Pro встроен 15-ваттный Huawei Wireless QuickCharge. Понятно, что это не 40 Вт, но зато это «первый в мире телефон, способный заряжать другие устройства». Достаточно просто приложить Huawei Mate20 Pro к бэк-панели смартфона, оснащенного подобной технологией, и он начнет отдавать заряд своей батареи этому устройству.

Ну и, раз мы продолжаем в стиле «первый в мире», то следует упомянуть наличие первого в мире коммуникационного чипа 1,4 Гбит/с (4,5G). В этот же список «первых» стоит добавить самый быстрый в мире WiFi в смартфонах (1733 Мбит/с). Интересно, что Huawei анонсировал в Mate20 Pro собственный стандарт Nano Memory Card. Понятно, что «первый в мире». И, прежде чем мы перейдем к камерам, а тут есть о чем поговорить, следует отметить наличие двухдиапазонного GPS, который, по словам Ричарда Ю, существенно улучшает позиционирование в сложных условиях.

Камеры

Основная камера строится на «оптической иконе» — Leica. Впрочем, если для кого-то этого недостаточно, добавим, что теперь это тройной модуль, оснащенный лазерным автофокусом и двойной светодиодной вспышкой разных тонов. Помимо этого в копилке Huawei Mate20 Pro — RGB-сенсор, технологии Master AI и Huawei AIS, запись видео в 4К, оптический зум 5х, Ultra Macro Shot и Super HDR. Первая камера имеет разрешение 40 Мп при f/1.8, вторая — телефото — 20 Мп при f/2.4, наконец, третья камера — широкоугольная с 8 Мп на борту. Фронтальная камера имеет разрешение 24 Мп. С ней, кстати, реализовано распознавание лиц со скоростью 0,6 секунды. Ну и, конечно, селфи-режим. Здесь он возведен в культ. Такой набор камер на борту позволяет делать вещи, которые ранее были доступны исключительно специализированным девайсам: например, 3D-сканирование. Причем, программный функционал позволяет не только отсканировать объект, но и создавать фильмы с участием отсканированных объектов и людей. Что и было продемонстрировано на презентации в ExCel London.

Что еще представили?

В линейке, которую показали в Лондоне, помимо Huawei Mate20 Pro и Huawei Mate20 есть геймерский смартфон Huawei MateX и Porsche Design Mate20 RS. Последний, полагаю, не нуждается в комментариях. Это как знак качества в дизайне. И да, чуть не забыли — «умные» часы Huawei Watch GT, которые способны проработать на одном заряде батареи 2 недели. Ну, если вы, конечно, отключите GPS, который на борту Watch GT наличествует. Теперь по ценам. Понятно, что на старте они будут серьезные — Huawei Mate20 — от 799 евро, а Huawei Mate20 Pro — от 1049. Porsche Design Mate20 RS и вовсе перевалит за пару тысяч. Ну, как бы статус…

И вместо резюме

Возможности Huawei Mate20 Pro в части создания и обработки фото/видео, конечно, впечатляют, невозможно вместить все в короткий материал. Например, чего только стоит способность разукрашивать отдельные объекты на видеозаписи. Или плавный трехкратный кинематографический зум. Все это, конечно, хотелось бы протестировать. И да, кстати, смартфон умеет «делать людей стройнее»: искусственный интеллект позволяет Huawei Mate20 Pro определить что у вас за еда на столе, и сразу выдаст сколько калорий все это «стоит». Так что это неплохой дополнительный стимул отказаться от чего-то «тяжелого» на ночь…

В Казахстане пока будет продаваться только Huawei Mate20 Pro в изумрудном исполнении. В розницу смартфон должен поступить в середине ноября по рекомендуемой цене 399 990 тенге.