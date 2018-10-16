Elcore пришел в Казахстан

Дистрибутор облачных сервисов будет предоставлять партнерам полное сопровождение для работы с конечными заказчиками, а также одну из самых технологичных платформ в мире для управления подписками.

Группа компаний Elcore, занимающаяся дистрибуцией облачных сервисов, объявила об открытии представительства в Казахстане. Компания работает в 12 странах, ее офисы расположены в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии, Армении, Азербайджане, Узбекистане, а теперь и в Казахстане.

«Для нас очень важен день открытия представительства в Казахстане. Самое главное, что дает наше присутствие партнерам — выбор между существующими дистрибуторами. Мы строим отношения с партнерами на основе доверия. Мы не ходим к конечному заказчику, не пытаемся получить краткосрочную выгоду в ущерб долгосрочным отношениям. Вы сможете убедиться в этом сами», — отметил Евгений Морозов, стратегический директор по развитию ИТ компании Elcore.

К этому событию Elcore приурочила две партнерские конференции, которые прошли в Астане и в Алматы. Базовым поставщиком услуг для Elcore является Microsoft. Поэтому на мероприятиях представители Microsoft рассказали о канале продаж Microsoft Cloud Service Provider и его возможностях для партнеров, о сервисах Microsoft Azure, Software Asset Management, Microsoft 365.

«Мир очень быстро меняется. Мобилизация оказывает влияние на бизнес — компания Uber, крупнейший сервис для заказа такси, не владеет ни одной машиной, а Alibaba, один из самых больших ритейлеров, не имеет своих складов. Таких примеров очень много, и они показывают, что сегодня мир развивается уже не так, как мы привыкли. Как говорит Сатья Наделла, генеральный исполнительный директор Microsoft, в будущем каждый бизнес будет ИТ-бизнесом. Это не значит, что зарабатывать будут только ИТ-шники. Но это значит, развитие каждого бизнеса будет связано с ИТ. И тому, кто не поймет эти новые тренды, не будет двигаться в их ключе, сложно будет найти возможности для развития бизнеса. Сейчас время подумать об этом. Европа и Америка продвинулись в этом вопросе немного вперед. Сейчас тренд приходит в Страны Восточной Европы и Центральной Азии. Мы говорим о развитии облачных решений. Для Microsoft важно продвигать эти решения уже сейчас, и мы рады сотрудничеству с Elcore», — отметил на презентации Тибор Колеяк, генеральный менеджер Microsoft Казахстан.

Еще одной темой выступлений стала облачная платформа Elcore, ее преимущества для партнеров, и даже для казахстанских разработчиков облачных сервисов.

«Мы выделили для себя дистрибуцию облачных сервисов как важное стратегическое направление. Дистрибуция облачных сервисов предполагает, что все происходит очень быстро — включение подписок и т. д. Для этого мы используем платформу, которая на сегодняшний день задействована в 170 странах мира, и на наш взгляд является одной из самых технологичных из всех существующих. Эта платформа позволяет активировать подписки и получать доступ к услугам буквально за считанные минуты. Счета за используемые услуги предоставляются в течение пяти дней после окончания отчетного периода. Для бизнеса очень важно получать счета и понимать, какое количество услуг было потреблено, вовремя. Поэтому мы акцентируем внимание именно на этом. Кроме того, платформа включает не только решения Microsoft. В нее технологически интегрировано более тысячи поставщиков услуг и сервисов. Часть из них мы будем дистрибутировать на рынке Казахстана, и наши партнеры смогут получать один общий счет по всем используемым услугам. Помимо управления подписками наши партнеры смогут предоставить доступ в платформу своим заказчикам, чтобы они самостоятельно определяли, какого рода подписки им нужны. Еще одно из важных преимуществ платформы — возможность интеграции в нее разработчиков программных решений любого уровня. Таким образом, мы не только привносим на рынок Казахстана экспертизу и знания. Мы готовы интегрировать в платформу казахстанских разработчиков услуг и сервисов, чтобы впоследствии представлять их на тех рынках, где мы работаем. В этом смысле мы открываем Казахстан миру. Я считаю, что это очень важная миссия», — рассказал в ходе Elcore Launch Event Евгений Морозов.

Директором представительства Elcore в Казахстане стала Назгуль Таимова, которая уже провела ряд встреч с партнерами по всему Казахстану. Бизнес Elcore будет ориентирован на крупные регионы Казахстана, Астану, Алматы. При необходимости, в случаях каких-либо крупных проектов, компания готова предоставлять специалистов для помощи партнерам. Кроме того, помощь партнерам в выборе решений и работе с теми или иными платформами будет оказывать команда технических специалистов, базирующаяся в Киеве.