Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-сентябре 2018 года

За первые три квартала 2018-го операторы Казахстана заработали 540 млрд тенге.

Январь–сентябрь 2018-го

В целом, за девять месяцев текущего года весь рынок связи в Казахстане составил 540 млрд тенге против 526 млрд тенге за январь–сентябрь 2017-го — операторы заработали на 14 млрд тенге больше. Рост за девять месяцев 2018-го к девяти месяцам 2017-го составил 2,7%. Разрыв в пользу текущего года продолжает сужаться: еще по итогам восьми месяцев он был 3%. А по итогам полугодия и того больше — 6%.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в Казахстане в январе–сентябре 2018 года составили 21,6 млрд тенге, что на 2,5% меньше объема аналогичного периода 2017 года; от услуг местной телефонной связи — 29,8 млрд тенге (на 3,7% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 25 млрд тенге (на 20,5% больше); от интернета — 180,5 млрд тенге (на 6,7% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 26,5 млрд тенге (на 9,2% больше); от услуг мобильной связи — 162,6 млрд тенге (нейтрально); от прочих телекоммуникационных услуг — 94,8 млрд тенге (на 1,2% меньше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–сентябре 2018 года приходятся на интернет (33,38%) и мобильную связь (30,06%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 17,53%.

Как заметно, три крупнейших сегмента концентрируют 80,97% всех доходов рынка телекоммуникаций.

Сентябрь 2018-го

В сентябре 2018-го предприятиями отрасли связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 60,67 млрд тенге против 60,27 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала за аналогичный период 2017-го — номинально рост все еще имеется, но он скатился до долей процента. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в сентябре 2018 года составила 2,6 млрд тенге, что примерно на 2,5% меньше сентября 2017-го. Местная телефонная связь — 3,2 млрд тенге (на 4% меньше объема сентября 2017-го). От интернет-услуг операторы выручили 20,45 млрд тенге (на 5,5% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3 млрд тенге (на 10,6% больше); от услуг мобильной связи — 17,6 млрд тенге (на 8,2% меньше); от прочих телекоммуникационных услуг — 10,8 млрд тенге (на 4,6% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам сентября 2018 года число фиксированных телефонных линий составило 3,37 млн единиц (в августе — 3,4 млн — заметно некоторое снижение); абонентов сотовой связи — 26,5 млн единиц (в августе — 26,8 млн единиц — констатируется снижение), из них 13,86 млн единиц имеют доступ в интернет — это почти 52,2% всей абонентской базы (в августе — 13,9 млн — заметно некоторое сужение базы); абонентов фиксированного интернета — 2,5 млн единиц (нейтральная динамика). Как заметно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам сентября 2018-го несколько снизилась и составила 144,6% (население Казахстана — 18,345 млн человек). Разумеется, среди экономически активного населения этот процент почти вдвое выше.

И вместо резюме. Как заметно, телекоммуникационный рынок республики продолжает терять темпы роста — по итогам трех кварталов 2018-го рост составил лишь 2,7%, а ведь еще за первое полугодие он составлял внушительные 6%. И скидка на летние месяцы, которые традиционно характеризуются низкой деловой активностью, уже не пройдет — сентябрь поддержал тренд на снижение доходов в отрасли. Пожалуй, самый большой аутсайдер — это мобильная связь (-8,2%), абоненты все меньше и меньше отдают предпочтения в коммуникациях «традиционному» голосу, отдавая предпочтения ОТТ-сервисам.