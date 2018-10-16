Оплату за проезд, питание и пропуск в школы хотят сделать по единой карте в Астане

Пилотный проект стартовал в трех столичных школах.

Управление образования реализует пилотный проект по объединению в транспортной карточке ученика функций его допуска в школу и оплаты питания, передает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках цифровизации столичным управлением образования в настоящее время на базе самых перегруженных школ реализуется пилотный проект по безналичному расчету за питание. Как отметил руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин, у каждого ребенка есть карточка доступа, и, когда он заходит через турникет, фиксируется его приход в школу. По ней же школьники проводят оплату за проезд и питание в школах. Таким образом, мамы и папы смогут контролировать, что и когда купил ребенок в буфере.

«Через терминал, либо онлайн родители пополняют баланс транспортной карточки. Там же есть возможность выбрать продукты, которые ребенок не может купить, и ввести какие-то ограничения при диете. Ребенок, приходя в буфет, оплачивая картой, не сможет выбрать те продукты, которые родители запретили. Оплата проводится через карточку, когда списывается баланс, родители получают уведомления. Не секрет, что наличный расчет приводит к большим очередям в буфетах, поэтому данная система удобна как школе, так и родителям», — пояснил А. Жангозин.

В столичных школах пилотный проект стартовал несколько недель назад на базе трех школ: 27, 54, 59. Дальнейшее решение по его распространению в другие учебные заведения будет принято по итогам второй четверти.