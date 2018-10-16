В Кыргызстане запустили портал госуслуг

К концу года государство хочет втрое увеличить количество услуг, которые можно получить в электронном формате.

Портал государственных услуг может оказывать 10 видов услуг, рассказал на пилотном запуске ресурса заместитель председателя Госкомитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров. Зарегистрироваться на портале можно через биометрический паспорт либо электронно-цифровую подпись. Также планируется делать это через «облако», в которое загрузят ту же подпись, передает Sputnik.

«Если сможем автоматизировать услуги, облегчим жизнь и гражданам, и бизнесу. Планируем запускать предоставление услуг поэтапно, будем исходить из готовности госорганов. В настоящее время портал запущен в пилотной версии. Сейчас уже можете получать справки. Начали предоставлять с десяток услуг, к концу года хотим утроить это число», — сказал Шатемиров.

Он перечислил некоторые справки, которые можно получить через портал, например, из бюро находок, адресные, о несудимости и так далее. Портал уже технически готов предоставлять 180 государственных услуг.