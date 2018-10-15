Госслужащие РК будут платить за пользование смартфонами на работе

Вопрос с использованием специального мобильного приложения и его возможных альтернатив решится до конца года.

В Казахстане разработали программу, которая позволит госслужащим проносить на рабочее место смартфоны, однако, за это придется платить. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Kazpravda.kz.

«Вопрос по оплате еще окончательно не решен, сколько, как и кто будет платить. Но конечно, оплата в той или иной степени за программу будет, на поддержание этой разработки. Но речь не идет о том, что при каждом входе-выходе человек будет платить», — рассказал Абаев.

Министр также отметил, что программа будет установлена во всех госорганах, но пользоваться ею или нет, каждый госслужащий будет решать сам. Сейчас данное приложение уже действует в рамках пилотного проекта в министерстве информации и коммуникаций.

«До конца года мы этот вопрос решим. Сейчас создаются разные решения, которые дадут возможность госслужащим иметь альтернативу. Он может пользоваться, может не пользоваться смартфоном, никто его заставлять не собирается, а тем более — заставлять платить за эту услугу. Надо поставить задачу немного по-другому, дать альтернативу, это всегда хорошо, а уже воспользуется ли госслужащий альтернативой, и как он ею воспользуется, это его решение», — пояснил Абаев.

Программу нужно будет скачать как мобильное приложение и, когда человек заходит в здание, он подносит к сканеру свой телефон, и у него отключается одно-два приложения — камера, например.

«После этого он заходит и как обычно пользуется своим смартфоном, а на выходе обратно прикладывает его к сканеру и все функции возвращаются. Те сотрудники, которые уже пользуются этой программой, просто в восторге, что у них открывается тот же смартфон и только камера отключена. Все месенджеры, все контакты, все работает в обычном режиме», — пояснил министр.

Кроме того, по словам Абаева, данная программа не должна нести вред смартфону, однако, если такое случится, ответственность за это будет нести разработчик.