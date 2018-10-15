Понятия блокчейн, майнинг и токены закрепят в законе

В закон РК «О цифровых технологиях» вводится целый ряд инновационных поправок.

Упростить взаимодействие новых технологий и общества решили в Министерстве информации и коммуникаций РК. Для этого в недавно разработанный законопроект вводится целый ряд определений, сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в МИК, технологии распределенного цифрового реестра (блокчейн) являются основным прорывом в сфере информационных технологий. В связи с этим, необходимо рассматривать блокчейн как технологию, которая является системообразующей, составляющей распределенного хранения, учета и взаимодействия с данными в обозримом будущем.

Кроме того, в министерстве считают необходимым ввести такие понятия как токен и майнинг для более современной адаптации законодательства:

— Токен — единица учета, выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире.

— Майнинг — добыча криптовалюты с использованием мощностей специального оборудования.

— Блокчейн — цепочка блоков с информацией. Блоки при этом содержат данные о транзакциях, сделках и контрактах внутри системы, представленные в криптографической форме.

«Внедрение новых технологий, таких как токен и блокчейн, и связанных с ними новых видов деятельности, таких как майнинг, в правовое поле необходимо не только с точки зрения своевременной адаптации законодательства в сфере информатизации, но и для защиты имущественных прав в новых правоотношениях, возникающих при взаимодействии с новыми технологиями, а также для определения четкой позиции государства в части мер стимулирования и общего позиционирования себя, как прогрессивного правового режима адаптированного к новым технологиям», — говорится в законопроекте.