Финансовый сектор Монголии переходит на систему электронно-цифровой подписи

Технологическая инновация направлена на предоставление клиентам и гражданам большого спектра банковско-финансовых сервисов на более доступных, надежных и безопасных условиях.

Центральный Банк объявил о запуске кампании «Электронная транзакция» с целью представления общественности новой системы электронно-цифровой подписи для финансовых организаций, передает CA-NEWS.

В ходе данного мероприятия состоялась официальная церемония вручения финансовым учреждениям «ключа» к системе ЭЦП.

«Мы запускаем кампанию, чтобы предоставить общественности информацию об использования финансовых технологий, позволяющих делать финансовые сервисы более эффективными. С этой целью ЦБ предоставляет IT-компаниям возможность развивать финтех в сфере финансов», — отметил вице-президент ЦБ Б. Лхагвасурэн.

Компания «Тридум э-Секьюрити», которая разработала систему ЭЦП и реализовала проект «Внедрение электронной инфраструктуры в финансовый сектор», официально передала вице-президенту ЦБ Б. Лхагвасурэну первый «ключ» или «еТокен» системы ЭЦП.