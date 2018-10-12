Следить за расходованием средств в режиме онлайн смогут собственники квартир в РК

В мажилисе парламента РК презентовали законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ЖКХ».

Теперь собственники квартир смогут следить за расходованием своих средств в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz.

«Мы этим законом хотим обеспечить прозрачность, открытость в сфере жилищно-коммунальных хозяйств, обслуживания жилых домов. Это самый главный постулат, потому что действующим КСК люди не доверяют, так как нет отчетности, прозрачности. Люди не могут получить информацию, куда уходят деньги. Этим законом мы хотим обеспечить открытость, гражданскую активность жителей и сделать так, чтобы вложенные жителями средства были расходованы под их контролем. Они смогут это видеть в онлайн-режиме. Правительство создало портал. Во-вторых, в каждом доме будет свой расчетный счет, совет, избранный председатель, этот человек вместе с правлением каждого дома будет решать, куда отправить средства, с кем заключить договор на обслуживание жилого дома», — отметил он», — сказал депутат мажилиса парламента РК Сапар Ахметов.

Кроме того, депутат сообщил, что в любом доме при его сдаче в эксплуатацию автоматически будет создаваться кондоминиум.

«Везде будет создан кондоминиум. С первых дней заселения жители должны стать собственниками и иметь право голоса. Не так как сейчас: строительная компания сдает дом и ставит свою управляющую компанию, а жители бесправны», — заключил Ахметов.