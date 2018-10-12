В Узбекистане хотят поэкспериментировать с электронными счетами-фактурами

Эксперимент продлится до февраля 2019 года.

С 15 октября на территории Чирчика Ташкентской области, Навоийской и Сырдарьинской области запускается эксперимент с использованием компаниями электронных счетов-фактур. Об этом сообщается в постановлении кабинета министров, передает Repost.uz.

Сообщается, что электронные счета-фактуры совмещают функции товарно-транспортных накладных и доверенностей на получение товарно-материальных ценностей. У компаний, получивших экспертное заключение Мининфокома появляется право выступать операторами электронного документооборота.

Отмечается, что эксперимент продлится до февраля 2019 года. По его итогам подготовят предложения по использованию электронных счетов-фактур по всей стране.