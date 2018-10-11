В Узбекистане после Facebook заблокировали YouTube

Проблемы с работой сервиса начались шесть дней назад.

По состоянию на 9 октября у узбекистанцев не работает видеохостинг YouTube. Проблемы с ним возникли в ночь с 3 на 4 октября. Тогда многие пользователи не смогли загрузить сервис, у других он работал очень медленно. В настоящее время открыть сайт получается только с использованием VPN и прокси-сайтов, позволяющих обходить блокировку. СМИ Узбекистана, использующие видео с видеохостинга, начали давать рекомендации, как пользоваться VPN, чтобы посмотреть видео, передает CA-NEWS.

По данным сервиса DownDetector, проблемы в основном наблюдаются у пользователей из Узбекистана, а также в Молдове и в Алматы. Сам YouTube проблему с недоступностью сервиса в Узбекистане не комментирует. Никак не комментирует блокировку YouTube и регулятор «Узбектелеком».

Ранее в Узбекистане в течение нескольких недель блокировали Facebook, и после многочисленных возмущений в соцсетях доступ к нему был восстановлен.