Эксперт: В «объятиях» Казахтелекома будут расти и показатели Кселл

Дмитрий Сочин, представитель инвестиционной компании Exante, о финансовой синергии, которая, вероятнее всего, будет иметь место в случае поглощения.

Медиа Казахстана продолжают анализировать возможное поглощение «Казахтелекомом» крупнейшего мобильного оператора республики — «Кселл». Мы попросили высказаться о сделке, которую, не смотря на слухи, все еще не опровергли, представителя инвестиционной компании Exante.

По словам эксперта, тарифная гонка в Казахстане, по всей вероятности, закончена, при этом, шок от перехода на режим свободного образования курса национальной валюты уже по большей части абсорбирован, что, собственно, в скором времени приведет к стабилизации динамики операционных и финансовых результатов «Кселл». «Более того, за счет получения большей части частотного спектра, произойдет определенное снижение операционных и капитальных затрат объединенной компании», — продолжает он, добавляя, что существует хороший потенциал и у оптимизации долгов «Кселл», за счет слияния с более сильным в финансовом плане игроком. «В итоге, кредитоспособность мобильного оператора улучшится. Как следствие, можно будет торговаться с финансовыми институтами о рефинансировании долгов „Кселл“ по более низким ставкам», — говорит Дмитрий Сочин.

Кстати, как замечает эксперт, несколько лет назад к подобной оптимизации пришел и Vimpelcom (ныне VEON): были задействованы колл-опционы по облигациям дочернего Wind Telecom, и в результате операции, «дорогой» долг итальянского оператора был заменен более «дешевыми» деньгами. «Таким образом, синергия возникает не только в части присоединения абонентской базы, снижения операционных и капитальных затрат объединенной компании, определенный потенциал есть и со стороны оптимизации обязательств. Ограничения регулятора, возможно, замедлят эффект от слияния, но позитив в финансово-операционных результатах „Казахтелекома“ будет прослеживаться более отчетливо», — заключает он.

Высказался представитель инвестиционной компании и о перспективах внедрения 5G в Казахстане. Здесь вектор публикаций отечественных СМИ направлен в сторону того, что удовольствие это недешевое. Соответственно, главный вопрос таких публикаций — где будет брать «Казахтелеком» средства на построение сети? Способен ли привлечь оператор средства по приемлемой ставке? «„Казахтелеком“, если сравнивать его с другими крупными национальными или даже с транснациональными операторами, достаточно слабо закредитован, обычно леверидж в отрасли существенно больше. Таким образом, я уверен, что если компания выйдет на международный рынок капитала, то вполне может обеспечить себе повышенный спрос со стороны инвесторов. Другой момент, что исторически „Казахтелеком“ очень аккуратно относится к своей валютной позиции, и если заранее не будет найден вариант хеджирования по приемлемой цене, то оператор откажется от размещения на глобальных рынках», — считает Дмитрий Сочин. Кроме того, по его словам, не стоит недооценивать потенциал внутреннего рынка: ликвидность в тенге избыточна, в том числе и долгосрочная, и все упирается в пресловутое качество заемщиков. «Лимиты казахстанских институциональных инвесторов забиты под завязку краткосрочными инструментами денежного рынка, нотами НБК, банковскими историями. На этом фоне локальные игроки должны с энтузиазмом встретить выпуск долга такого качества, спрос можно ожидать достаточно сильный, соответственно, большой премии над безрисковой ставкой ждать не стоит. Кроме того, планы по SPO компании еще в силе, хотя детали этой сделки еще неизвестны, но глобальные индексные фонды любят такие истории», — поясняет он.

И все-таки синергия

Синергетический финансовый эффект в случае, если сделка состоится, по заключению эксперта, все-таки будет иметь место. И он будет довольно существенен. Кроме того, Дмитрий Сочин опровергает рассуждения о том, что заимствования на рынках, если они потребуются, будут для «Казахтелекома» обременительными. «Я уверен, что в объятиях национального оператора, прежде всего, будут расти показатели самого „Кселл“», — резюмирует он.