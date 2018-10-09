В настоящий момент совместная работа с провайдером по восстановлению систем завершена.

Информационные системы «Е-нотариат» и «Техосмотр» подверглись хакерским атакам, из-за чего были заблокированы провайдером. Об этом сообщается на сайте АО «Национальные информационные технологии», передает Кazpravda.kz.

Как сообщили в АО НИТ, системы были временно недоступны, так как доступ к ним заблокирован на стороне провайдера АО «Казахтелеком» «в связи с многочисленными DDoS-атаками». В настоящий момент совместная работа с провайдером по восстановлению систем завершена.

«Е-нотариат» — это единая нотариальная информационная система. Она интегрирована с другими государственными базами данных. Это помогает нотариусам при совершении нотариальных действий запрашивать сведения о физических, юридических лицах и недвижимости онлайн. «Техосмотр» — единая информационная система, созданная для того, чтобы информация обо всех фактах прохождения техосмотра велась централизованно, достоверно и своевременно с целью минимизации причин возможных дорожно-транспортных происшествий в Казахстане.