Казахстан проложит оптоволоконную связь из КНР в ЕС через Каспий

Линия уже подведена до Актау.

Казахстан проложит оптоволоконную линию связи, которая соединит Китай и Евросоюз, через Каспийское море и Азербайджан, сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев, передает Kursiv.kz.

«Сейчас мы выполняем совместную программу с Китайской Народной Республикой о строительстве больше 50 крупнейших объектов. Еще один вопрос — оптоковолоконная связь Китай-Европа. Она подведена до Актау и не могла пройти через Каспийское море в Европу самым коротким путем, причем через Казахстан», — сказал он, обращаясь с ежегодным посланием к народу Казахстана 5 октября.

Глава государства отметил, что с подписанием конвенции по Каспийскому морю возникла возможность проложить линию через Каспий и Азербайджан далее в страны ЕС.

«Сейчас, после того как мы подписали конвенцию по Каспийскому морю, есть возможность. У нас есть договор между Азербайджаном и Казахстаном. Надо правительству в это дело вникнуть и проложить. Это нам выгодно», — сказал Назарбаев.