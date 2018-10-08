Назарбаев о развитии искусственного интеллекта в стране: Чем мы хуже?

Президент подчеркнул, что особое внимание стоит уделять развитию инновационных и сервисных секторов экономики.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе ежегодного послания народу отметил важность развития в стране искусственного интеллекта, биомедицины, альтернативной энергетики, передает Caravan.kz.

«Особое внимание стоит уделять развитию инновационных и сервисных секторов экономики. Прежде всего, необходимо обеспечить развитие таких сфер экономики будущего, как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, искусственный интеллект, блокчейн и другие. Если мы это не сделаем, через 10 лет будем на задворках глотать пыль уходящих стран, никогда не поднимется Казахстан. Именно от этого зависит место, роль страны в глобальном мире», — сказал Глава государства.

Президент поручил правительству совместно с «Назарбаев университетом» по каждому направлению разработать специальные программы с определением конкретных проектов