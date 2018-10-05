Объем услуг интернет-связи в Казахстане с начала года достиг 112,7 млрд тенге

Зарегистрирован рост числа абонентов фиксированного интернета в сельской местности.

Число абонентов фиксированного интернета в Казахстане практически прекратило рост. За последний год число пользователей увеличилось лишь на 0,6%, до 2,5 млн человек к августу 2018 года. При этом количество абонентов фиксированного интернета в сельской местности за год подскочило на 9,2%. В результате доля села увеличилась за год с 19,1% до 20,7%, передает Kursiv.kz.

Самое большое число абонентов фиксированного интернета — в Астане (666,7 тыс.), следом идет Алматы — 394,9 тыс., замыкает ТОП-3 Алматинская область — 176,4 тысячи. Объем услуг интернет-связи за январь–август 2018 года составил 112,7 млрд тенге, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем услуг в сельской местности вырос за год на 5,1%, до 9,4 млрд тенге. В противовес количеству абонентов, доля села в общем объеме услуг по РК сократилась с 8,4% до 8,3%.