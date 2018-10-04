Казахстан рассматривает предложения России о создании космического спутника связи

В 2023 году планируется осуществить плановую замену KazSat-2 новым KazSat-2R.

Казахстан рассматривает предложения от космических предприятий России и других стран о создании космического спутника связи. Об этом сообщили в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает CA-NEWS.

«В рамках двустороннего сотрудничества в Казахстане создана и работает полноценная космическая система связи KazSat, которая включает два космических аппарата связи KazSat-2 и KazSat-3 и два наземных комплекса по их управлению (основной и резервный). Следующим этапом планируется в 2023 году осуществить плановую замену KazSat-2 новым KazSat-2R», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в комитете, с запуском нового космического аппарата планируется решение двух задач: обеспечение непрерывной работы сетей спутниковой связи и телерадиовещания, использующих ресурсы KazSat-2, а также трансферт технологий по производству компонентов космического аппарата и его испытание на сборочно-испытательном комплексе в Астане.

«В настоящее время Казахстан рассматривает технические и коммерческие предложения ведущих космических предприятий Европы, Азии, США и России по указанному проекту, окончательные решения по которому будут приняты по итогам рассмотрения предложений», — пояснили в Аэрокосмическом комитете.

15 сентября на встрече в Москве первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудили перспективы сотрудничества по совместному созданию космических спутников связи.