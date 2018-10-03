Мы приглашаем к участию поставщиков ИКТ-решений, разработчиков, интеграторов и дистрибьюторов, а также потенциальных заказчиков и экспертов!

19 октября в Алматы состоится долгожданная конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении. Мы приглашаем владельцев, руководителей и ИТ-директоров медицинских учреждений, а также всех тех, кому небезразлично развитие современной медицины в ключе инноваций.

Говоря об информатизации в здравоохранении, крайне важно понимать, на каком уровне технологичности находятся сегодня медицинские организации в Казахстане. Информационные технологии являются одной из важнейших составляющих множества сфер, включая и здравоохранение. Именно технологии позволяют значительно повысить качество оказания медицинских услуг и сократить временной разрыв в их оказании, зачастую играющий критическую роль. Однако очевидно, что процесс внедрения технологий в отечественную медицину находится на начальном этапе.

Другой важный момент: организации сферы здравоохранения накапливают огромные объемы данных, однако эта информация до сих пор используется крайне неэффективно. А ведь переход на электронный документооборот — это далеко не все инновации, доступные в отрасли. Автоматизация рабочего места врачей, внедрение электронных медицинских карт, применение новейшего медицинского оборудования и технологий, внедрение телемедицины, использование больших данных и аналитики на их основе для постановки диагноза и методов лечения — мировые тренды, к которым следует стремиться и Казахстану. Во многом это поднимет на новый уровень качество медицинской помощи, а также уровень и качество жизни населения.

В рамках программы «Цифровой Казахстан» перед отечественными клиниками стоит задача внедрения цифрового здравоохранения. Уже с 2019 года анонсируется полный переход к электронному формату оказания медицинских услуг. Готовы отечественные медики к этому? Как будет проходить цифровизация и с чего ее следует начинать? В рамках PROFIT Healthcare Day мы обсудим наболевшие вопросы казахстанской медицины и те инновации, которые помогут их решить.

Регистрация на PROFIT Healthcare Day уже открыта! Мы приглашаем к участию поставщиков ИКТ-решений, разработчиков, интеграторов и дистрибьюторов, а также потенциальных заказчиков и экспертов!