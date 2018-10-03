10 млн человек получили электронные паспорта здоровья

Полный охват населения намечен на 2020 год.

Десять миллионов казахстанцев имеют запись в электронном паспорте здоровья. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, отчитываясь о реализации государственной программы «Денсаулық», передает Sputnik Казахстан.

По словам министра, цифровизация позволит повысить прозрачность системы здравоохранения. Для этого планируется запуск в промышленную эксплуатацию единой платформы интероперабельности (способности системы взаимодействовать с другими системами), а также интеграция всех информационных систем и безбумажное ведение медицинской документации в отрасли с 1 января 2019 года.

«Ведется синхронизация локальных электронных паспортов здоровья с национальным. На сегодняшний день 10 миллионов человек имеют запись в электронном паспорте здоровья. К 2020 году электронный паспорт здоровья году будет иметь 100% населения», — указал Биртанов.

«Электронные паспорта позволят обеспечить полный доступ к объективным данным о здоровье каждого гражданина, независимо от того, куда обратился человек. Это улучшит качество и удобство получения медицинской помощи», — заверяют в Минздраве.

Наличие электронных данных уменьшит хождение в медкомиссии за получением справок о состоянии здоровья, обещают разработчики проекта.

Напомним — 19 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.