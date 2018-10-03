В пяти музеях Ташкента запустили бесплатный Wi-Fi

Помимо выхода в сеть посетители с помощью специального мобильного приложения смогут ознакомиться с информацией об экспонатах.

До начала реализации проекта музеи не были оснащены какими-либо техническими средствами, способными предоставить беспроводной доступ в Интернет посетителям и гостям. Проект разрабатывался и реализовывался «с нуля» компанией Zyxel, передает CA-NEWS.

«Проект предусматривал создание на территории пяти государственных музеев Wi-Fi зон для посетителей, которые с помощью мобильного приложения смогут детально ознакомиться с информацией об экспонатах и артефактах музеев, а также свободно пользоваться ресурсами интернета», — отметили в компании.

Инициатива была реализована в течение 20 дней. Теперь бесплатный интернет доступен в государственном музее истории Узбекистана, государственном музее искусств Узбекистана, музее геологии Узбекистана, государственном музее истории Темуридов, государственном музее прикладного искусства и истории народных ремесел.

По результатам успешного внедрения планируется масштабирование проекта и на другие музеи Узбекистана.