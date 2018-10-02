Интеграторы и разработчики! Не пропустите Elcore Launch Event!

Elcore приглашает провести время в компании экспертов по облачным вычислениям и обсудить возможности партнерства.

Вы хотите узнать о преимуществах продаж в канале Cloud Service Provider или о Software Asset Management (SAM) как инструменте внедрения новых решений? Белорусский холдинг Elcore Group, один из лидирующих дистрибьюторов компьютерной техники и ИТ-решений, приглашает на конференции Elcore Launch Event, которые пройдут 10 октября в Астане и 12 октября — в Алматы. Эксперты Elcore по облачным вычислениям расскажут о группе компаний Elcore и ее биллинговой системе, являющейся удобным инструментом для партнеров в канале продаж CSP. А представители Microsoft представят канал продаж Microsoft Cloud Service Provider (CSP) и возможности расширения вашего бизнеса с его помощью.

Конференции нацелены на владельцев, руководителей отделов продаж, коммерческих директоров и технических специалистов системных интеграторов и разработчиков ПО. На мероприятиях выступят Евгений Морозов, стратегический директор по развитию ИТ Elcore Group; Анатолий Бакал, специалист по Microsoft MVP, Veeam Vanguard, ISO 27001 LA, SA (Elcore Cloud); Тибор Колеяк, генеральный менеджер Microsoft Казахстан и Улан Каражигитов, менеджер по маркетингу продуктов Office 365 и Microsoft 365 (Microsoft Казахстан).

Компания Elcore начала свою деятельность в 1996 году, и на сегодняшний день является дистрибьютором ИТ-решений в 12 странах. Не упустите возможность пообщаться с ее представителями и обсудить возможности партнерства в рамках Elcore Launch Event.

Elcore Launch Event пройдет в Астане 10 октября, и в Алматы 12 октября. Количество мест ограничено, успейте зарегистрироваться!