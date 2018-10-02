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Казахтелеком запускает Ismet.kz

Платформа, а она задумывалась как некий маркетплейс для бизнеса, позволит существенно снизить порог входа на рынок для небольших компаний и стартапов.

2 октября 2018 13:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет

В «Казахелекоме» провели исследование и пришли к выводу, что платформа сокращает время выхода на рынок на 30%.

Ранее мы довольно подробно описывали функционал платформы. Основные тезисы такие.

Платформа («Открытая цифровая платформа» — ОЦП) имеет открытый API, и его наличие позволит всем заинтересованным ИТ-компаниям выводить свои сервисы на рынок. Изначально заявлялось, что конструкционно платформа состоит из трех блоков: «единое окно» для бизнеса (упрощение процедуры предоставления государственных услуг для бизнеса, а также мер государственной поддержки); электронная торговая площадка для бизнеса (В2В); цифровые сервисы для бизнеса («облачные» сервисы).

Далее — архитектура. Она имеет следующие компоненты: мобильные приложения (iOS, Android); web-портал платформы; система аналитики; платформа для цифровых каналов продаж; система таргетирования и коммуникации внутри МСБ.

Наконец, функционал платформы на момент анонса, который, разумеется, претерпел некоторые изменения, включал регистрацию и авторизацию пользователей на «Открытой цифровой платформе»; коммуникация пользователей в сообществе; выбор услуг для заказа и управление заказанными услугами; оплата услуг, взаиморасчеты с партнерами; интеграция с сервисами ИТ-компаний и т. д. Здесь по аналогии с архитектурой ситуация с момента первого анонса сильно эволюционировала.

Казахтелеком запускает Ismet.kz

В качестве ожидаемых эффектов для ИТ-компаний (поставщиков услуг для пользователей «Открытой цифровой платформы») в «Казахтелекоме» называли сокращение времени выхода на рынок; сокращение стоимости транзакций для бизнеса; сетевой эффект рынка — две группы пользователей (создатели продукта и потребители) создают добавленную стоимость друг для друга; упрощение дистрибуции; освоение новых рыночных возможностей; повышение конкурентоспособности бизнеса и рост прибыльности бизнеса за счет синергии и т. д.

Монетизация проекта

Ранее заявлялось, что долевое распределение в модели «Открытой цифровой платформы» таково (revenue sharing): 20% получает «Казахтелеком», а 80% — ИТ-партнер. За эти 20% «Казахтелеком» предоставляет цифровой канал продаж; продвижение и продажу сервисов (рекомендательная аналитика); постоянный анализ спроса; биллинг, выставление счетов и прием платежей.

На момент презентации Ismet.kz планировалось, что к 2022 году партнерами проекта станут 250 отечественных ИТ-компаний, на платформе будет зарегистрировано 150000 пользователей, будет продано 450000 подписок на сервисы и услуги.

Старт платформы

Помимо вышесказанного функционала, на Ismet.kz, опираясь на анализ бизнес-кейсов на всем жизненном цикле предпринимателя — от самых первых шагов, реализовали ряд новых возможностей либо улучшили ранее заявленные. Среди них электронный документооборот с резервированием; существенно расширены возможности виртуального кабинета предпринимателя (теперь это не только профиль, документы, но и коммуникации — личные сообщения и даже лендинг-пейдж). Далее — существенно расширена информационная часть портала — есть статьи с историями успеха, исследования, рубрика «Вопрос-ответ». Наконец, новые возможности раздела по господдержке. Также реализован механизм отзывов и рейтинговая система — теперь по каждой услуге на Ismet.kz можно посмотреть ее оценку со стороны пользователей.

По словам Куата Сандалова, директора департамента бизнес-решений и инфокоммуникаций АО «Казахтелеком», проект реализуется совместно с АО «НАТР» («Национальное агентство по технологическому развитию»), и его основная цель — создание экосистемы для малого и среднего бизнеса. «Мы ориентируемся на сегмент МСБ по ряду причин. Одна из них — низкий уровень автоматизации процессов. Потенциал для Ismet.kz здесь весьма высокий. И потребителей, и поставщиков услуг в рамках нашей платформы мы пытаемся вовлечь в электронную коммерцию. Это очень удобно для всех сторон процесса, ничего более удобного еще не придумано», — замечает он, добавляя, что в пилотном режиме Ismet.kz запущен в июле текущего года.

Казахтелеком запускает Ismet.kz

Оцифровка бизнеса неизбежна

Сегодня «Казахтелеком» выходит на тот уровень, когда нужно популяризировать продукт, например, через образовательные мероприятия, целевой аудиторией которых станет именно МСБ. «Это ключевой момент — нам нужно вовлечь в процесс как можно больше представителей бизнеса для того, чтобы строить диалог, для того, чтобы мы могли предоставлять именно тот функционал, который востребован на рынке», — замечает Куат Сандалов.

«По большому счету, главная задача для платформы остается неизменной — это создание экосистемы. Но нам придется ломать барьеры, создавая новые цифровые взаимоотношения между поставщиками услуг и МСБ. Задача эта очень непростая», — резюмирует директор департамента бизнес-решений и инфокоммуникаций АО «Казахтелеком».