Казахтелеком запускает Ismet.kz

Платформа, а она задумывалась как некий маркетплейс для бизнеса, позволит существенно снизить порог входа на рынок для небольших компаний и стартапов.

В «Казахелекоме» провели исследование и пришли к выводу, что платформа сокращает время выхода на рынок на 30%.

Ранее мы довольно подробно описывали функционал платформы. Основные тезисы такие.

Платформа («Открытая цифровая платформа» — ОЦП) имеет открытый API, и его наличие позволит всем заинтересованным ИТ-компаниям выводить свои сервисы на рынок. Изначально заявлялось, что конструкционно платформа состоит из трех блоков: «единое окно» для бизнеса (упрощение процедуры предоставления государственных услуг для бизнеса, а также мер государственной поддержки); электронная торговая площадка для бизнеса (В2В); цифровые сервисы для бизнеса («облачные» сервисы).

Далее — архитектура. Она имеет следующие компоненты: мобильные приложения (iOS, Android); web-портал платформы; система аналитики; платформа для цифровых каналов продаж; система таргетирования и коммуникации внутри МСБ.

Наконец, функционал платформы на момент анонса, который, разумеется, претерпел некоторые изменения, включал регистрацию и авторизацию пользователей на «Открытой цифровой платформе»; коммуникация пользователей в сообществе; выбор услуг для заказа и управление заказанными услугами; оплата услуг, взаиморасчеты с партнерами; интеграция с сервисами ИТ-компаний и т. д. Здесь по аналогии с архитектурой ситуация с момента первого анонса сильно эволюционировала.

В качестве ожидаемых эффектов для ИТ-компаний (поставщиков услуг для пользователей «Открытой цифровой платформы») в «Казахтелекоме» называли сокращение времени выхода на рынок; сокращение стоимости транзакций для бизнеса; сетевой эффект рынка — две группы пользователей (создатели продукта и потребители) создают добавленную стоимость друг для друга; упрощение дистрибуции; освоение новых рыночных возможностей; повышение конкурентоспособности бизнеса и рост прибыльности бизнеса за счет синергии и т. д.

Монетизация проекта

Ранее заявлялось, что долевое распределение в модели «Открытой цифровой платформы» таково (revenue sharing): 20% получает «Казахтелеком», а 80% — ИТ-партнер. За эти 20% «Казахтелеком» предоставляет цифровой канал продаж; продвижение и продажу сервисов (рекомендательная аналитика); постоянный анализ спроса; биллинг, выставление счетов и прием платежей.

На момент презентации Ismet.kz планировалось, что к 2022 году партнерами проекта станут 250 отечественных ИТ-компаний, на платформе будет зарегистрировано 150000 пользователей, будет продано 450000 подписок на сервисы и услуги.

Старт платформы

Помимо вышесказанного функционала, на Ismet.kz, опираясь на анализ бизнес-кейсов на всем жизненном цикле предпринимателя — от самых первых шагов, реализовали ряд новых возможностей либо улучшили ранее заявленные. Среди них электронный документооборот с резервированием; существенно расширены возможности виртуального кабинета предпринимателя (теперь это не только профиль, документы, но и коммуникации — личные сообщения и даже лендинг-пейдж). Далее — существенно расширена информационная часть портала — есть статьи с историями успеха, исследования, рубрика «Вопрос-ответ». Наконец, новые возможности раздела по господдержке. Также реализован механизм отзывов и рейтинговая система — теперь по каждой услуге на Ismet.kz можно посмотреть ее оценку со стороны пользователей.

По словам Куата Сандалова, директора департамента бизнес-решений и инфокоммуникаций АО «Казахтелеком», проект реализуется совместно с АО «НАТР» («Национальное агентство по технологическому развитию»), и его основная цель — создание экосистемы для малого и среднего бизнеса. «Мы ориентируемся на сегмент МСБ по ряду причин. Одна из них — низкий уровень автоматизации процессов. Потенциал для Ismet.kz здесь весьма высокий. И потребителей, и поставщиков услуг в рамках нашей платформы мы пытаемся вовлечь в электронную коммерцию. Это очень удобно для всех сторон процесса, ничего более удобного еще не придумано», — замечает он, добавляя, что в пилотном режиме Ismet.kz запущен в июле текущего года.

Оцифровка бизнеса неизбежна

Сегодня «Казахтелеком» выходит на тот уровень, когда нужно популяризировать продукт, например, через образовательные мероприятия, целевой аудиторией которых станет именно МСБ. «Это ключевой момент — нам нужно вовлечь в процесс как можно больше представителей бизнеса для того, чтобы строить диалог, для того, чтобы мы могли предоставлять именно тот функционал, который востребован на рынке», — замечает Куат Сандалов.

«По большому счету, главная задача для платформы остается неизменной — это создание экосистемы. Но нам придется ломать барьеры, создавая новые цифровые взаимоотношения между поставщиками услуг и МСБ. Задача эта очень непростая», — резюмирует директор департамента бизнес-решений и инфокоммуникаций АО «Казахтелеком».