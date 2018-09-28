Суды Узбекистана начали онлайн-трансляции

Кроме того, на ресурсе Верховного суда будут публиковаться судебные решения после их обезличивания и с согласия сторон для защиты неприкосновенности частной жизни.

Запущена онлайн-трансляция судебных заседаний в 12 пилотных судах Хорезмской, Сурхандарьинской и Наманганской областей. До конца года планируется подключить к системе еще 22 суда, а в течение 2019 года — еще свыше 100 судов, сообщает CA-NEWS.

«Этот шаг направлен на достижение принципиально нового уровня открытости и гласности правосудия, а также повышение эффективности и качества работы судов», — отметил Азиз Абидов, официальный представитель судебного регулятора.

Видеозаписи заседаний хранятся в архиве, их можно найти по номеру судебного дела. Для защиты неприкосновенности частной жизни судебные заседания будут транслироваться только с согласия сторон.

Через Национальную информационную систему электронного судопроизводства E-SUD теперь можно не только направить документы в суд в электронном формате, но также следить за динамикой рассмотрения дела и получать электронные копии судебных решений. На сайте размещено около 500 образцов обращений в суды по гражданскими делам на узбекском, русском и каракалпакском языках.