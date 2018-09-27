Анонимные платежи в Казахстане могут запретить

Сейчас в соответствии с законом о платежах можно анонимно рассчитываться до 10 МРП.

В кулуарах мажилиса парламента РК министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщил о том, что в Казахстане могут запретить киви-кошелек и все анонимные платежи, передает Zakon.kz.

Поручение поступило к нам и в Нацбанк для того, чтобы киви-кошельки убрать. Дело в том, что в соответствии с законом о платежах, можно анонимно рассчитываться по сумме до 10 МРП. Мы считаем, что это неправильно, что анонимно деньги переводят. Считаем, должны исходить только с именами. Поэтому мы остановим анонимную торговлю в интернете», - сказал он.

Такие меры принимаются отчасти для того, чтобы пресечь торговлю наркотиками.