Прямой эфир: PROFIT Government Day 2018

Прямая трансляция с конференции по ИТ в государственном секторе — PROFIT Government Day 2018 в Астане.

Сегодня в Астане начала работу ежегодная конференция PROFIT Government Day. На мероприятии гости и спикеры будут обсуждать ситуацию, которая складывается вокруг ИТ в госсекторе Казахстана, вопросы цифровой трансформации, а также меры, которые необходимо принимать для обеспечения безопасности государственных ресурсов.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: