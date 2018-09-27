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Прямой эфир: PROFIT Government Day 2018

Прямая трансляция с конференции по ИТ в государственном секторе — PROFIT Government Day 2018 в Астане.

27 сентября 2018 08:40, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет, Общество

Сегодня в Астане начала работу ежегодная конференция PROFIT Government Day. На мероприятии гости и спикеры будут обсуждать ситуацию, которая складывается вокруг ИТ в госсекторе Казахстана, вопросы цифровой трансформации, а также меры, которые необходимо принимать для обеспечения безопасности государственных ресурсов.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: