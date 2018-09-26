В Microsoft Казахстан сменился генеральный менеджер

Тибор Колеяк сменил на этом посту Роналда Бинкофски.

Новым генеральным менеджером Microsoft в Казахстане назначен ТиборКолеяк (Tibor Kolejak). В этом качестве Тибор будет руководить развитием направлений по росту облачных сервисов и успешной цифровой трансформации бизнесов своих клиентов.

Как сообщает пресс-служба компании, Тибор — опытный руководитель в сфере бизнеса и технологий с более чем 20-летним опытом. Он начал работать с Microsoft в 2002 году. До нового назначения Тибор занимал должность коммерческого директора Microsoft по региону Казахстан, Центральная Азия, Беларусь и Монголия. Также он возглавлял бизнес-группу по разработке продуктов и решений для офиса в подразделении Microsoft в Чехии и Словакии. Тибор Колеяк имеет степень MBA Университета экономики в Братиславе (Словакия).

«В эпоху цифровых преобразований компании пересматривают способы взаимодействия с клиентами, расширяют возможности сотрудников и оптимизируют свою деятельность благодаря облачным технологиям. Миссия Microsoft — дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего. Вместе с нашей командой мы будем работать над тем, чтобы эта миссия стала реальностью», — сказал Тибор.

Ранее пост главы Microsoft Казахстан занимал Роналд Бинкофски, проработавший на этой должности полтора года.