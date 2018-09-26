Пилотный проект должен стартовать до конца этого года.

В аэропортах Астаны и Алматы начнут выдавать электронные визы. Об этом в ходе правительственного часа в vажилисе по вопросам развития туризма сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает Kazpravda.kz.

«До конца года в пилотном режиме в аэропортах Астаны и Алматы будет запущен механизм электронных виз для граждан 128 стран, в том числе Индии, Китая, Ирана, стран Персидского залива», — сказал министр.

По его словам, такое решение облегчит процедуру получения визы.

«Это значительно облегчит процесс получения визы. С Узбекистаном обсуждается механизм взаимного признания виз в рамках Silk Way Visa для продвижения трансграничных турмаршрутов», — пояснил Арыстанбек Мухамедиулы.