Представители Oracle рассказали о решениях, которые позволят бизнесу использовать новейшие технологии и самые современные ИТ-тренды — BidData, IoT, машинное обучение.

21 сентября в Алматы прошла конференция Oracle Customer Day, посвященная решениям Oracle в области больших данных, машинного обучения и обеспечения безопасности.

«Мы будем говорить об инновациях, новых сервисах и технологиях Oracle. О том, какие современные подходы к развитию ИТ, обусловленные цифровой трансформацией, бизнес может применить уже сегодня, какие инновации помогут в создании уникальных услуг», — так анонсировала мероприятие Мария Коваленко, руководитель отдела продаж, Oracle Digital в России и Казахстане.

Машинное обучение, большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект — новые технологии вдохнули жизнь в ИТ-рынок, дав ему новый толчок в развитии. Однако важно понимать, как инновации могут быть реализованы для бизнеса. Какие конкретные шаги помогут извлечь максимум из современных ИТ-трендов.

Алексей Захаров, руководитель подразделения консалтинга продаж, Oracle Digital в России, СНГ и Центральной Азии рассказал про тренды и приоритеты, которые сейчас влияют на бизнес. Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers выделила несколько направлений, на которые рекомендуется обращать внимание. Одно из них — это стратегия бизнеса и ИТ. Бизнесу надо понимать, как новые технологии могут быть применены в каждом конкретном случае. Второй важный постулат — донесение идеи до коллектива.

«Без идеи, вовлеченности команды и без понимания коллективом новшества не смогут быть реализованы. Что сейчас требуется бизнесу от ИТ? Производительность, масштабируемость, скорость. Бизнес очень быстро хочет хороший результат — вчера или прямо сейчас», — говорит Алексей Захаров.

Новая нефть — для всех

Каковы основные «кирпичики» технологий для бизнеса сегодня? Это снижение затрат, SaaS, IaaS, PaaS, автоматизация, чат боты, мобильность и максимальное использование данных о заказчике. Подход компании Oracle состоит в том, чтобы смотреть на облако не как на разрозненные сервисы, а как на конструктор, который бизнес может конфигурировать по своим потребностям. Возможность конструирования — одно из ключевых преимущества облачных технологий. Приобретение серверов и запуск новых решений локально является весьма затратным и долгим процессом. Облачные сервисы упрощают задачи для бизнеса. При этом Oracle предлагает не только упрощение традиционных схем, но и возможности автоматизации на базе машинного обучения и искусственного интеллекта.

Кроме того, не стоит забывать о тех, кто запускает сервисы. Приложения становятся сложными, а задачи перед разработчиками ставятся в весьма короткие сроки. Oracle предлагает разработчикам использовать технологии компании для размещения контейнеров в облаке, написания части кода, который будет универсальным. Готовые блоки упростят задачу по созданию приложений.

Еще один важный компонент — интеллектуальные возможности по обработке данных. Чем больше развиваются технологии, тем больше возникает потребность в анализе данных. Аналитики, специалисты по Data science становятся все более востребованными, однако не у каждого бизнеса есть возможность привлекать таких специалистов. Недавно Oracle приобрел компанию Datascience.com — платформу, которая позволяет использовать все возможные на текущий момент и существующие средства для работы с данными. Она позволяет гибко работать с любыми источниками данных, объединять их, применять механизмы машинного обучения и, в конечном счете — использовать в бизнесе.

Данные являются очень важным активом. Тот, кто хранит данные и умеет ими правильно управлять, становится очень «могущественным». Зная, чего хочет заказчик, бизнес может предлагать те товары и услуги, которые будут востребованы. Oracle предлагает несколько решений для использования данных о заказчике. Одно из них — Autonomous Database, продукт, который позволяет без вмешательства администратора создавать большие хранилища данных. Продукт уникален тем, что позволяет с помощью облачных технологий получить отказоустойчивый сервис, который сам себя защищает, сам производит резервное копирование и обновления. Новый стек продуктов Oracle Autonomous предлагает автономные возможности по всей платформе Oracle Cloud Platform. Встроенные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения дают возможность программам «самостоятельно» выполнять какие-то стандартные задачи, что позволит бизнесу сократить затраты и снизить риски. Аналитические продукты Oracle позволяют быстро и бесшовно подключаться к хранилищу Autonomous Database, предоставляя статистику на основе данных, размещенных в нем, в любой точке мира. Заказчики могут использовать, в том числе, и машинное обучение, чтобы предсказывать поведение клиентов и делать персонализированные предложения.

«Интеграция, машинное обучение, автономность — это то, куда движется Oracle. Кроме таких систем у нас есть достаточно много инструментов, которые позволяют помогать разработчикам. Например, это Autonomous Visual Builder. Сложно и тяжело разрабатывать приложения, которые одинаково хорошо будут работать в различных браузерах, включая мобильные версии. Visual Builder решает задачу. С помощью этого облачного сервиса вы можете создать приложение буквально за считанные дни. Стоит также упомянуть Oracle Integration Cloud и Management Cloud. Эти инструменты позволяют бесшовно производить интеграцию различных систем, приложений и баз данных, а также — осуществлять мониторинг», — рассказывает Алексей Захаров.

Кибербезопасность — приоритет номер один

Этой теме сегодня уделяется особое значение. Мир вокруг наполнен угрозами и опасностями, и чем важнее данные для бизнеса, тем выше их ценность и тем они интереснее для злоумышленников. Данные можно собирать, анализировать, делать на их основе какие-то выводы. Но всегда найдутся те, кто захочет эти данные украсть.

«Никогда не надо забывать о том, что нужно обеспечивать безопасность данных — безопасность их хранения, обработки и передачи. Кибератаки вредят бизнесу. Какая-то их часть направлена на кражу данных, часть — на остановку сервисов, другие — на повреждение имиджа организаций. Современные кибератаки не выполняются людьми, они автоматизированы, не ограничиваются внутренней сетью и не статичны (они адаптируются). Многие компании уверены, что их информация хранится локально, на серверах. А так ли это? Чем пользуются в работе сотрудники компаний? Это браузеры, электронная почта, офисные приложения. Конфиденциальные данные компаний уже находятся в облаках. 79% корпораций активно используют облачные решения в публичном, частном или гибридном окружении», — говорит Алексей Захаров.

Ввиду вышеперечисленного, облачная безопасность требует автоматизации и анализа поведения для того, чтобы быть эффективной. Необходим мониторинг всех систем, включая облачные, с точки зрения событий безопасности. У Oracle реализована специальная концепция Oracle SOC. Это набор программных и аппаратных средств, которые позволяют мониторить безопасность всех систем организации. В концепцию Oracle SOC входят Identity Cloud Service, Security Monitoring & Analytics Cloud Service, CASB Cloud Service, Configuration & Compliance Cloud Service, а также комплекс средств для безопасности баз данных. Сервисы Oracle позволяют проводить идентификацию пользователей и их прав доступа, использовать интеллектуальные инструменты для понимания легитимности действий, управлять кибер-рисками, отслеживать установку обновлений и патчей в системе.

Важно упомянуть еще об одном продукте — Oracle Management Cloud, который представляет собой пакет интегрированных облачных сервисов для мониторинга, управления и аналитики нового поколения. OMC использует технологии больших данных и машинного обучения применительно ко всему спектру операционных данных. Как отметил Алексей Захаров, платформа OMC помогает компаниям улучшить стабильность ИТ-среды, предотвращать перебои в работе приложений и укрепить защиту в рамках всего портфеля приложений и инфраструктуры.

«Oracle Management Cloud — это переход от устаревших традиционных подходов к инновационному проактивному аналитическому подходу „мониторинга будущего“ в облаке», — подытожил спикер.