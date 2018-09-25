Через интернет будут проверять подлинность медицинских справок формы

На электронный формат медсправок планируется перейти с октября 2018 года.

В Казахстане будут выдавать медицинские справки в электронном варианте с октября 2018 года. После их перевода в электронный формат будет доступен единый ресурс для проверки достоверности медицинской справки формы № 086/у, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«Согласно предоставленным ответам уполномоченных органов переход к электронному варианту медицинских справок запланирован на октябрь 2018 года. Кроме того, министерством здравоохранения рассматривается вопрос о создании единого реестра организаций, оказывающих услуги по проведению медицинских осмотров (организаций здравоохранения, лабораторий и организаций, осуществляющих гигиеническое обучение лиц декретированной группы населения, результаты их работы) и возможности его интегрирования в автоматизированную систему «Поликлиника», — говорится в сообщении.