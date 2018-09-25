В Узбекистане ликвидируют монополию на внешний интернет-канал

Президент подписал новое постановление.

21 сентября Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы». Отмечается, что до 1 января 2020 года будет проведена либерализация доступа прямого подключения к международным сетям телекоммуникаций всем операторам, передает Repost.uz.

Это определено в «Дорожной карте» по реализации стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы, утвержденной данным указом. В результате либерализации доступа к международным сетям телекоммуникаций ожидается снижение цен на доступ к интернету для конечных пользователей. Также отмечается, что к 2021 году Узбекистан планирует увеличить долю экспорта услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий до 4% от общего объема.