Одноклассники подключили карты UzCard к сервису денежных переводов

С помощью нового локального платежного сервиса узбекистанцы могут отправлять деньги внутри страны, не покидая социальную сеть.

Социальная сеть Одноклассники открывает для пользователей из Узбекистана новую возможность: теперь стали доступны денежные переводы между пластиковыми картами UzCard прямо из профиля в соцсети. Среди преимуществ — перевод денег без использования сторонних или дополнительных приложений, наименьшая на рынке комиссия и возврат части средств, взимаемых банком за денежные операции, передает Repost.uz.

Благодаря новому сервису более двух миллионов активных пользователей ОК в Узбекистане (ежемесячная аудитория, 2018) получат возможность переводить деньги своим близким и родным. Услуга денежного перевода доступна вне зависимости от региона и во всех представленных версиях социальной сети (мобильная, десктоп, приложения для Android и iOS). Сервис позволяет просматривать историю переводов, сохранять номера карт и уведомляет о статусе проводимых операций.

Еще одно преимущество перед другими сервисами денежных переводов — это наименьшая среди аналогов комиссия — от 0,5% до 1% (в зависимости от банка-эмитента). Помимо этого пользователи ОК смогут вернуть себе часть средств, взимаемых банком за денежную операцию. Например, для комиссии в 1% кэшбек составит 0,1% и будет зачислен на бонусную «Кэшбек-карту». После накопления суммы от 5000 сумов пользователь сможет переводить накопленные деньги с «Кэшбек-карты».

Денежные переводы между картами UzCard на платформе ОК — это первый шаг в развитии платежных сервисов социальной сети Одноклассники в Узбекистане. В дальнейшем ОК планируют запустить еще несколько сервисов, которые позволят узбекистанцам быстро и удобно переводить деньги и совершать платежи. С 2016 года ОК последовательно развивают финансовые сервисы внутри социальной сети для своих пользователей.