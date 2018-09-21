В ЦОНах упростили порядок выдачи ЭЦП

За восемь месяцев 2018 года через фронт-офисы «Правительства для граждан» выдано почти 4,5 млн ЭЦП.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» упростила процесс выдачи электронно-цифровой подписи для физических лиц. Данный процесс запускается по принципу «одного окна» в пилотном режиме.

Теперь для получения ЭЦП на съемные носители нет необходимости предварительно подавать заявку через портал Национального удостоверяющего центра РК (Pki.gov.kz) и после идти в ЦОН для подтверждения личности. Достаточно по талону электронной очереди обратиться к специалисту ЦОН. Оператор сделает все необходимые запросы и операции. Процесс выдачи составит около 5 минут.

При себе нужно иметь удостоверение личности и USB-носитель. Бизнес-процесс исключает ненужное «хождение» между секторами. Отмечается, что процесс выдачи ЭЦП для юридических лиц будет упрощен в конце октября.