Алматы: Big Data на Панфилова

Пешеходопоток по улице Панфилова был оценен с помощью больших данных.

Цифровые данные… Они вокруг нас всегда. Даже пока ваш смартфон лежит в кармане в режиме ожидания — он продолжает их генерировать. Да что там смартфон — авиалайнер только за один перелет генерирует сотни гигабайт информации! Сегодня данные часто называют нефтью цифровой экономики, и в этом есть доля истины — рынок Big Data растет как на дрожжах. Мода на Большие данные пришла и в Алматы.

«Центр развития города Алматы» решил изучить данные по пешеходопотоку по улице Панфилова в период с 2017-го по 2018 год с помощью услуги «Кселл» «Бизнес взгляд». В итоге «Центр развития города Алматы» получил аналитический отчет по пешеходопотоку по заданным критериям (временной промежуток, посещаемость и т.п.).

Как выяснилось в результате анализа данных, пешеходопоток за указанный период существенно увеличился. А май 2018-го — лидер по посещаемости локации — рост составил около 10%. Интересно, что наибольшее количество посетителей приходится на группу от 30 до 44 лет. Хотите узнать больше об этом смелом и нестандартном эксперименте? Смотрите наш сюжет.