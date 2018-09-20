В 2019 году в Казахстане техпаспорта будут с чипами

Новые техпаспорта с чипами появятся в Казахстане с 1 января 2019 года.

Соответствующие изменения в законодательство готовятся министерством внутренних дел. Приказом главы МВД установят, что свидетельства о регистрации транспортных средств, изготовленные и выданные до 1 января 2019 года, являются действительными до перерегистрации транспортных средств. Новые техпаспорта станут выдавать поэтапно. Как именно — пока неизвестно, передает портал «Колеса».

Новые документы станут более компактными, изменятся форма и размер (примерно 5,5 на 8,5 сантиметра). В результате их можно будет размещать в портмоне. Техпаспорта оснастят ультрафиолетовыми элементами защиты и электронной микросхемой, в которой пропишут все регистрационные данные автомобиля.

В том числе:

— государственный регистрационный номерной знак

— серию и регистрационный номер свидетельства

— дату выдачи свидетельства

— марку, модель

— год выпуска транспортного средства

— категорию транспортного средства

— отметку о снятии с учета

— идентификационный номер (VIN)

— массу без нагрузки

— объем двигателя

— разрешенную максимальную массу

— цвет транспортного средства

— владельца транспортного средства

— место жительства владельца

— особые отметки

— дату первичной регистрации

— сведения о видах переоборудования транспортного средства

— иные сведения

По мере необходимости информация будет изменяться или добавляться.