В 2019 году в Казахстане техпаспорта будут с чипами
Новые техпаспорта с чипами появятся в Казахстане с 1 января 2019 года.
Соответствующие изменения в законодательство готовятся министерством внутренних дел. Приказом главы МВД установят, что свидетельства о регистрации транспортных средств, изготовленные и выданные до 1 января 2019 года, являются действительными до перерегистрации транспортных средств. Новые техпаспорта станут выдавать поэтапно. Как именно — пока неизвестно, передает портал «Колеса».
Новые документы станут более компактными, изменятся форма и размер (примерно 5,5 на 8,5 сантиметра). В результате их можно будет размещать в портмоне. Техпаспорта оснастят ультрафиолетовыми элементами защиты и электронной микросхемой, в которой пропишут все регистрационные данные автомобиля.
В том числе:
— государственный регистрационный номерной знак
— серию и регистрационный номер свидетельства
— дату выдачи свидетельства
— марку, модель
— год выпуска транспортного средства
— категорию транспортного средства
— отметку о снятии с учета
— идентификационный номер (VIN)
— массу без нагрузки
— объем двигателя
— разрешенную максимальную массу
— цвет транспортного средства
— владельца транспортного средства
— место жительства владельца
— особые отметки
— дату первичной регистрации
— сведения о видах переоборудования транспортного средства
— иные сведения
По мере необходимости информация будет изменяться или добавляться.