Блокчейн, искусственный интеллект и робототехнику пропишут в законе

Законопроект о цифровых технологиях может поступить в мажилис в начале 2019 года.

Документ, в котором будет закреплен понятийный аппарат по блокчейн и искусственному интеллекту, робототехнике и беспилотникам может поступить в мажилис уже в начале 2019 года. Об этом рассказала вице-министр информации и коммуникаций РК Динара Щеглова на неформальной встрече чиновников с представителями IT-сообщества, передает Kapital.kz.

«Сейчас мы продвигаем законопроект о цифровых технологиях. В рамках этого законопроекта мы планируем дать понятийный аппарат по блокчейн и искусственному интеллекту, робототехнике и беспилотникам. Это большой проект, который мы сейчас введем», — рассказала Дина Щеглова.

Она призвала IT-сообщество принять активное участие и выдвинуть свои предложения. По итогам встречи сразу в четыре министерства обратилось больше 20 IT-компаний с новыми идеями.